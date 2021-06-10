Елена Драпеко отметила, что в России поднимается новая волна заболеваний коронавирусом (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россиян, отказывающихся ставить прививку от COVID-19, нужно отвести на экскурсию в «красные зоны», где лечат коронавирусных больных. Такое предложение в беседе с URA.RU высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, депутат Елена Драпеко.

«Психологический казус какой-то происходит. Мы за ними бегаем, за каждым, уговариваем, а они не готовы. Уже везде, на всех углах плакаты повесили, раздаем памятки. При этом волна опять поднимается. Я все думаю, может им экскурсии устраивать в красную зону, чтобы они видели, как люди мучаются. В общем, думаем, думаем», — отметила Драпеко.

По словам депутата Госдумы, некоторые регионы страны пытаются вводить дополнительные меры стимулирования, бонусы, чтобы граждане ставили прививку от коронавируса и в стране быстрее формировался коллективный иммунитет. «У нас в некоторых регионах есть стимулирование. Вот москвичам, например, которые старше 60 лет, что-то дают за прививку. Надо что-то придумывать. Мне даже странно это, безвозмездно, даром, бесплатная вакцинация. Если бы были очереди, надо было бы делать по блату, то, наверное, они бы искали способы вакцинироваться», — подчеркнула Драпеко.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией заявили о росте числа больных. Впервые с марта в России за сутки выявили 11 699 новых случаев заражения. В Москве число заболевших достигло более 4000 человек (максимум с января). Власти столицы решили усилить контроль за соблюдением гражданами правил по использованию средств индивидуальной защиты.