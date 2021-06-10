В Федерации отельеров назвали плюсы от появления курилок в отелях

Многие постояльцы курят прямо в номерах отелей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Специальные зоны для курильщиков в отелях необходимы. Они, в частности, помогут не усугублять существующую ситуацию с коронавирусом в стране. Об этом в разговоре с URA.RU заявили вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Максим Беляев и глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский.

В российских отелях могут открыть специальные зоны для курения. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.

«Чисто логически очень правильно, чтобы в отелях и ресторанах были комнаты для курящих. Потому что, если их не будет — это элементарно дискриминация курящего населения», — выразил в разговоре с URA.RU свое мнение Максим Беляев. По его словам, необходимость в этом возникает, главным образом, в зимнее время года, когда из-за отсутствия специально отведенных зон люди выходят курить на улицу и простужаются. «Если люди будут выходить на улицу, будут простужаться, у них будет снижаться иммунитет, соответственно это дополнительная проблема к существующей ситуации с коронавирусом», — указал Беляков.

С его мнением согласился Илья Уманский. «Я считаю, что в этом есть необходимость. Когда на территории отеля зон для курения не оказывается, люди начинают курить в неположенных местах. В частности, бывает такое, что люди курят в номерах. Потом другие заезжающие получают кучу негативных эмоций», — пояснил Уманский.

Он подчеркнул, что особенно важно вводить места для курения, когда речь идет об иностранных туристах, например, о китайцах, которые массово имеют эту вредную привычку. Уманский уточнил, что оборудование специальных зон для курения не будет стоит для отельеров слишком дорого, а значит, на стоимости номеров это никак не скажется.

Дозвониться до автора законопроекта о реализации мест для курения в отелях зампреда комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергея Кривоносова не удалось. Он не ответил на звонок агентства.