В Свердловской области нашли фальшивое сливочное масло

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, прилавки, продуктовая корзина, сливочное масло, продуктовая тележка, супермаркет, ашан, супермаркет ашан, тележка для продуктов, тележка продуктовая
Всего за пять месяцев текущего года проведено 157 исследований по определению фальсификации молочной продукции Фото:

Почти пятая часть проверенной в Свердловской области молочной продукции оказалась фальсификатом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«При определении жирнокислотного состава жировой фазы масла сливочного из 71 образца 13 не соответствовали требованиям нормативных документов […] 17% проверенной молочной продукции оказалось фальсификатом», — сказано в официальном сообщении ведомства. Всего за пять месяцев текущего года было проведено 157 исследований по определению фальсификации молочной продукции жирами немолочного происхождения.

Ранее URA.RU сообщало, что на одном из курганских предприятий было обнаружено фальсифицированное сливочное масло, которое произвели на территории Свердловской области. Кроме того, директор «Всероссийского научно-исследовательского института технологии консервирования» Андрей Петров рассказал URA.RU, что российский молочный рынок отчистится от фальсификата после введения обязательной маркировки.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...