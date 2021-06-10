В Свердловской области нашли фальшивое сливочное масло

Всего за пять месяцев текущего года проведено 157 исследований по определению фальсификации молочной продукции Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Почти пятая часть проверенной в Свердловской области молочной продукции оказалась фальсификатом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«При определении жирнокислотного состава жировой фазы масла сливочного из 71 образца 13 не соответствовали требованиям нормативных документов […] 17% проверенной молочной продукции оказалось фальсификатом», — сказано в официальном сообщении ведомства. Всего за пять месяцев текущего года было проведено 157 исследований по определению фальсификации молочной продукции жирами немолочного происхождения.

Ранее URA.RU сообщало, что на одном из курганских предприятий было обнаружено фальсифицированное сливочное масло, которое произвели на территории Свердловской области. Кроме того, директор «Всероссийского научно-исследовательского института технологии консервирования» Андрей Петров рассказал URA.RU, что российский молочный рынок отчистится от фальсификата после введения обязательной маркировки.