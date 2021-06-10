Марат Имашев совершил более десяти нападений на женщин до 2002 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Марат Имашев, обвиняемый в убийстве жительницы Березовского Александры Иньшиной, до 2002 года совершил 10 нападений на женщин, приставлял к горлу нож и отбирал драгоценности. Из-за ошибок ФСИН Имашев смог обойти систему социализации. Об этом URA.RU сообщили юристы, знакомые с материалами дела.

«По 2002 году у него более 10 эпизодов нападения на женщин в подъездах домов и лифтах. Приставлял к горлу перочинный нож и снимал с них все золото. Он был осужден, но за примерное поведение, хорошую работу и активное участие в жизни колонии в 2020 году реальный срок был заменен на ограничение свободы», — рассказал источник URA.RU в адвокатских кругах. Он отметил, что Имашев не смог социализироваться и совершил преступление. Известно также, что преступник нарушал правила, в частности, покидал пределы Нижнего Тагила.

Адвокат, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Шота Горгадзе в разговоре с URA.RU подчеркнул, что ошибки ФСИН часто приводят к тому, что освобожденные не могут адаптироваться к нормальной жизни. «Освобожденный не знает, что делать дальше, и возвращается на преступный путь, потому что не может заработать. Для людей, которые освобождаются и желают снова стать членами общества, должна быть программа на базе ФСИН с прожиточным минимумом. Но сейчас такой программы нет», — заключил Горгадзе.

Пресс-атташе ГУ ФСИН РФ по Свердловской области Александр Левченко выразил мнение, что Имашев оказался не социализирован после освобождения из-за нежелания менять свою жизнь. «Есть специальные курсы, на которых мы объясняем им, как трудоустроиться, даем контакты, адреса, предоставляем общежитие. Но Имашев не обращался. Он подрабатывал на автомобиле, и за год нашего контроля за ним ни разу не обнаружено нарушений», — рассказал Левченко.

9 июня правоохранители обнаружили тело Иньшиной в зарослях крапивы. Предполагаемый убийца Имашев признался, что зарезал ее за золотую цепочку, желая расплатиться с микрофинансовыми организациями.