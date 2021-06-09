В ХМАО на деньги жителей построят парк, до которого не дойти

После дождей на грунтовой дороге большие лужи и грязь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городском поселении Советский (ХМАО) на деньги жителей построят парк со спортивной и детской площадками, однако дойти до него, практически, невозможно. Дорога в этом районе грунтовая, соответственно, после дождей образуются большие лужи и грязь. Об этом URA.RU сообщил общественник Сергей Таньшин.

«Город Советский выиграл инициативное бюджетирование по благоустройству территории „Бобр в Картопье“. Туда выделят из бюджета региона порядка 10 миллионов, а дороги туда нет. Весной и осенью туда пройти нельзя будет, потому что там лужи. Для чего это делается, если добраться туда нельзя — непонятно», — сказал Таньшин.

Глава городского поселения Советский Александр Кулагин в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что проблему с дорогой пытаются решить уже 15 лет. «В этом году мы наконец-то нашли в бюджете деньги на строительство улицы Багаева. Уже заказали проект, который должен быть готов осенью. После мы будем заявляться в департамент дорожного хозяйства ХМАО, чтобы нам профинансировали строительство», — сообщил мэр.

Также Кулагин добавил, что все основные работы по проекту «Бобр в Картопье», строительство которого будет осуществляться по программе «Инициативное бюджетирование» планируют закончить осенью, а в 2022 займутся озеленением. Всего на благоустройство выделено порядка 14 млн рублей, из которых 3 млн выделяет бюджет поселения, 1 млн жители и почти 10 млн региональная казна. На этой территории разместят спортивные и детские площадки, арт-объекты, также будет бесплатный Wi-Fi.

Ранее URA.RU писало, что мэр из ХМАО раздал под застройку участки, до которых не доехать. Жители уже второй год не могут начать строительство домов из-за отсутствия дороги.