Суд сделал выводы о причастности РФ к крушению Boeing MH-17

Суд изучил фото с ЗРК «Бук», который, предположительно, сбил Boeing MH-17 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук», который, предположительно, сбил малайзийский Boeing MH-17 в небе над Донбассом, был привезен из России. К такому выводу пришел суд в Нидерландах, занимающийся расследованием авиакатастрофы.

Ранее суд приобщил к делу фото ЗРК в социальных сетях, которые якобы подтверждают нахождение комплекса в районе города Снежного в Донецкой области в день трагедии 17 июля 2014 года. «Следствие предполагает, что эта система была привезена из России и затем доставлена обратно. В дополнение к этому следственная группа провела расследование, чтобы выяснить, откуда именно из России могли привезти „Бук“. <…> Суд отмечает, что расследование о транспортировке „Бука“ было основано на украинских видео- и фотоматериалах», — приводит РИА «Новости» слова судьи Хелейн Керстенс-Фокенса.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа, напоминает «Национальная служба новостей». Киев и Вашингтон обвинили в произошедшем защитников Донбасса. Они заявили о причастности к трагедии Россию, которая якобы предоставила добровольцам систему «Бук». Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта, пишет RT.