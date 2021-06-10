Администрация Екатеринбурга предприняла попытку остановить протест жителей Верх-Исетского района против реконструкции сквера на ул. Опалихинская. Начальник комитета по благоустройству Тамара Благодаткова провела полуторачасовую дискуссию с горожанами. По ее итогам были выбраны пять переговорщиков, с которыми власти продолжат общение, но уже на территории мэрии.
В начале июня местные жители выразили недовольство, что чиновники начали работы, не согласовав с ними проект, хотя к нему есть претензии. В основном протестующие просят заменить покрытие дорожек и площадок с бехатоновой плитки на асфальт, перенести детские площадки подальше от жилого дома, изменить трассировку велодорожки, а также сохранить деревья от массовой вырубки. Благодаткова, в свою очередь, попыталась объяснить, что прошлым летом на сайте мэрии велось обсуждение проекта реконструкции, по итогам которого в мэрию поступило лишь одно предложение — с формулировкой «наконец-то».
В разговоре с URA.RU Благодаткова резюмировала: «Сформировали рабочую группу. На ровном месте создан конфликт, не знаю, кем и зачем. Группа соберется в среду [16 июня]. Из пожеланий слышу только крики не сносить деревья… Так их никто и не сносит. И не укладывать плитку, а положить вместо нее асфальт. Специфическое пожелание. Это, конечно, не проблема, но мы-то исходили из того, что объект должен стать веселым. В общем, будем обсуждать».
О том, что конфликт вокруг сквера на Опалихинской может быть рукотворным, URA.RU на условиях анонимности заявили еще несколько представителей городской власти, участвовавших во встрече. Один из чиновников проводит аналогию между протестами в сквере у Драмтеатра в мае 2019 года и волнениями горожан вокруг реконструкции парка XXII Партсъезда.
Подписывайтесь на URA.RU в