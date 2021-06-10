Адвокат ответил на слухи об отъезде экс-главы МУГИСО из России

В квартире Алексея Пьянкова прошли обыски Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело главы МУГИСО

Экс-глава министерства управления госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков, в квартире которого 10 июня прошли обыски, не уезжал из России и не скрывается от следствия. Об этом URA.RU заявил его адвокат Николай Каргаполов, комментируя информацию СМИ об отъезде Пьянкова за границу.

«По поводу информации, которой пестрят интернет-издания: никуда Пьянков не скрывался. Сейчас он находится в Екатеринбурге. Обыск был в его отсутствие без санкции суда», — рассказал Каргаполов.

По его словам, сведения о новом уголовном деле в отношении Пьянкова также являются неправдой. Обыски проходили по делу, которое СКР ведет с 2016 года. «Появились некие новые эпизоды, о которых мы узнали только сегодня, — отметил Каргаполов. — То, что происходило в ночь на 10 июня, по моему мнению, направлено на запугивание [фигурантов]. Непонятно, для чего все это делалось — еще и с нарушениями норм уголовно-процессуального законодательства и конституционных прав».

Адвокат затруднился предположить, как дальше будет развиваться уголовное дело. URA.RU связалось с самим Алексеем Пьянковым, однако он воздержался от общения, предложив направить вопросы Каргаполову.

В ночь на 10 июня оперативники ФСБ провели следственные мероприятия по десяти адресам в Екатеринбурге. По итогам была задержана первый замглавы МУГИСО Елена Николаева. СКР разбирается в делах министерства с 2016 года, когда ведомством руководил Пьянков. Первым эпизодом в этом деле была взятка в размере 31,5 млн рублей за выкуп по завышенной стоимости у нескольких собственников здания возле Центрального стадиона. В дальнейшем к делу добавлялись новые данные.