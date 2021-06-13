В РФ предложили выплачивать миллион рублей за третьего ребенка

Для российских семей нужно создать условия для горизонтов планирования, считает Татьяна Буцкая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При рождении третьего ребенка российской семье следует выдавать семейный капитал в размере одного миллиона рублей. Это поможет решить демографические проблемы в стране. Такое предложение в разговоре с URA.RU озвучила лидер общественной организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая.

«Миллион [рублей при рождении третьего ребенка], конечно, не решит всех проблем, но станет каким-то небольшим подспорьем для решения демографической проблемы. Почему у нас люди боятся планировать большую семью? Потому что нет уверенности в завтрашнем дне. Нет работы, нет квартиры, нет каких-то перспектив. А женщины часто говорят, что не от кого рожать. Мужчины боятся сегодня брать на себя ответственность за создание семьи», — объяснила URA.RU Буцкая.

Собеседница агентства подчеркнула, что для российских семей нужно создать условия для горизонтов планирования. «Те, кто сейчас рожают первого или второго ребенка, могли бы планировать третьего. [Нужно] чтобы у нас при рождении третьего ребенка была особая поддержка. Выдавалось социальное жилье, чтобы люди были уверены, что крыша над головой будет», — отметила лидер движения «Совет Матерей».

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с URA.RU предложил отменить выплату материнского капитала для состоятельных россиян. По его мнению, границу можно провести по действующим новым правилам шкалы налогообложения, то есть, льготы можно отменить для граждан, чей доход выше пяти миллионов рублей в год.