Свердловскому губернатору меняют фотографа

Будет открыт кастинг на вакансию фотографа губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Антон Буценко покинет должность фотографа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, после чего будет открыт кастинг на эту вакансию. Эту информацию URA.RU подтвердила директор свердловского департамента информационной политики Юлия Хусаинова.

«Мы меняемся, и кадровые решения неизбежны», — лаконично пояснила Хусаинова. Когда точно Буценко покинет свой пост она не уточнила, но после его ухода будет открыта вакансия фотографа, на которую планируется рассмотреть широкий круг квалифицированных специалистов. Сам Буценко отказался от комментариев. Источник в профессиональном сообществе рассказал URA.RU, что Буценко в последнее время хотел отойти от официальной должности и заняться творчеством.

Буценко был назначен на пост фотографа свердловского губернатора в 2017 году. До этого назначения он занимал пост начальника фотослужбы холдинга «Уральский рабочий».