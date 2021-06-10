Глава Ростуризма: когда стартует четвертый этап туров с кешбэком

За туры по России можно вернуть до 50% от стоимости путевки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Четвертый этап продажи туров по России по программе туристического кешбэка стартует с 16 июня. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

«У нас текущее окно продаж заканчивается 15 июня. С 16 июня мы плавно переходим к очередному этапу и можно будет покупать на осень [туры], начиная с 1 октября по середину декабря», — приводит ТАСС слова Догузовой. По ее словам, в рамках программы может понадобиться до двух миллиардов рублей.

18 марта 2021 года стартовал третий этап продажи внутрироссийских туров и проживания с кешбэком. В рамках программы граждане могут вернуть до 50% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Все субсидии предоставляются за счет средств резервного фонда правительства РФ. Кешбэк автоматически будет начислен на карту «МИР». Также кешбэк могут получить родители за путевки детей в летние лагеря, пишет агентство Nation News.