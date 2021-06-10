В совете при президенте Польши объяснили ненависть к России

Польские политики стараются угодить президенту США Джо Байдену, поэтому ненавидят Россию. Об этом заявил член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский.
«Ваша глубокая ненависть ко всему российскому или советскому проистекает из очевидной для вас убежденности в том, что наш всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там еще всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а вас за вашу решимость в словесных атаках на „империю зла“ он может даже похвалить», — обратился он к соотечественникам, передает РИА «Новости». Он уверен, что польские политики стремятся угодить президенту США.
Однако Модзелевский считает, что Вашингтон может пойти на сближение с Москвой, и при таком сценарии польская русофобия внезапно исчезнет. Он отметил, что поляки сразу сменят позицию по отношению к России, так как прежняя перестанет быть выгодной.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия — «ненормальная» страна. Политик назвал РФ странной-агрессором и отметил, что ее поведение является недопустимым. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с Дудой и считают Россию дружелюбной страной. Пресс-секретарь МИДа России Мария Захарова предложила польскому лидеру вспомнить политику Польши во время войны в Ираке в начале XXI века, где польские солдаты убивали не только иракцев, но, в результате инцидентов, и своих товарищей по оружию. Захарова назвала это «примером нормальности по-польски», передает телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в