Суд принял решение по задержанной замглаве МУГИСО

Елене Николаевой запретили общаться с другими фигурантами дела МУГИСО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Первой замглавы министерства управления госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Елене Николаевой, задержанной 10 июня по делу о возможных взятках в министерстве, назначен запрет определенных действий. Такое решение принял Кировский районный суд Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU из зала заседания.

«Суд избрал для Николаевой меру пресечения в виде запрета определенных действий», — огласила решение судья Екатерина Иванченко. Обвиняемую обязали отмечаться в органах, запретили общаться с другими фигурантами уголовного дела и появляться на рабочем месте в МУГИСО. На такой мере пресечения настаивал Следственный комитет.

Адвокат в ходе заседания заявила, что Николаева не получала денег, о которых идет речь в материалах дела. «Все, о чем говорил следователь, относится не к Николаевой», — сказала юрист, отметив, что она и ее подзащитная не согласны с доводами гособвинения.

Николаева была задержана 10 июня. Источник URA.RU отмечал, что ее дело может быть связано с нарушениями при строительстве БЦ «Тургенев» в Екатеринбурге. Четвертое следственное управление СКР начало изучать дела МУГИСО в 2016 году, когда появились сообщения о взятках в ведомстве в размере 31,5 млн рублей. Скандал произошел вокруг выкупа здания возле Центрального стадиона.