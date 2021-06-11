Самолет до Москвы задержан в аэропорту Перми

Из Перми задержаны вылеты в Москву и Санкт-Петербург Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

У самолета компании «Аэрофлот» в международном аэропорту Перми сломался бортовой компьютер, сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. Из-за неисправности вылет в Москву задержан на несколько часов.

«11 июня в аэропорту Большое Савино произошла задержка рейса авиакомпании „Аэрофлот“. Предварительная причина несвоевременного вылета — неисправность бортового компьютера», — сообщает надзорное ведомство.

Сейчас перевозчик планирует заменить самолет, который должен был вылететь в Шереметьево в 06:20. Планируется, что 82 пассажира смогут отправиться в Москву в 11:05 (по данным аэропорта — в 10:50).

Также, по данным онлайн-табло аэропорта, задержан вылет в Санкт-Петербург, который выполняет авиакомпания «Смартавиа». Самолет должен был вылететь из Перми в северную столицу в 07:35. Задержка связана с поздним прибытием судна из Санкт-Петербурга — самолет должен прибыть в Пермь в 11:55 (по расписанию — в 06:55).