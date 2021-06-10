В Челябинске предупредили горожан о перекрытиях улиц

Водителей Челябинска предупредили о новых дорожных ограничениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 11 июня вводятся ограничения для транспорта и полное перекрытие движения на ряде городских магистралей. Об этом сообщили URA.RU в Комитете дорожного хозяйства мэрии.

Ограничение движение будет действовать на участках:

Комсомольский проспект: от ул. Ворошилова до ул. Солнечной, от ул. Солнечной до остановки «8-й микрорайон»; от ул. Молодогвардейцев до ул. Ворошилова; от улицы Каслинской до Свердловского проспекта.

Улица Куйбышева: от ул. Молодогвардейцев до ул. Чайковского.

Улица Танкистов: от Салютной до Кулибина.

Улица Черкасская: от проспекта Металлургов до ул. П.Калмыкова

Улица Каслинская: от ул. Новомеханической до проспекта Победы.

Улица Профинтерна: от ул. Салтыкова до ул. Федорова.

Улица Краснознаменная: от Комсомольского проспекта до проспекта Победы.

Запрет движения будет действовать на участках:

Проспект Героя России Родионова на участке от ул. Татищева до ул. Академика Макеева.

Улица Академика Макеева: от проспекта Героя России Родионова до ул. 250-летия Челябинска.

Улица Татищева на участке от ул. Петра Сумина до Комсомольского проспекта.

Улица Татищева на участке от ул. Петра Столыпина до ул. Петра Сумина.

Улица Наркома Малышева на участке от ул. Братьев Кашириных до ул. Университетская Набережная.

Ленинградский мост через реку Миасс по проспекту Победы.

«Работы проводятся в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Челябинцев и гостей города просим заранее планировать маршруты движения с учетом ремонта дорог», — добавили в администрации Челябинска.

Самая масштабная реконструкция ждет Комсомольский проспект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU