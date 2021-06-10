10 июня 2021
09 июня 2021

В Челябинске предупредили горожан о перекрытиях улиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы. Челябинск, дорожные работы, дорожный знак, асфальт, ремонт дороги, комсомольский проспект
Водителей Челябинска предупредили о новых дорожных ограничениях Фото:

В Челябинске 11 июня вводятся ограничения для транспорта и полное перекрытие движения на ряде городских магистралей. Об этом сообщили URA.RU в Комитете дорожного хозяйства мэрии.

Ограничение движение будет действовать на участках:

  • Комсомольский проспект: от ул. Ворошилова до ул. Солнечной, от ул. Солнечной до остановки «8-й микрорайон»; от ул. Молодогвардейцев до ул. Ворошилова; от улицы Каслинской до Свердловского проспекта.
  • Улица Куйбышева: от ул. Молодогвардейцев до ул. Чайковского.
  • Улица Танкистов: от Салютной до Кулибина.
  • Улица Черкасская: от проспекта Металлургов до ул. П.Калмыкова
  • Улица Каслинская: от ул. Новомеханической до проспекта Победы.
  • Улица Профинтерна: от ул. Салтыкова до ул. Федорова.
  • Улица Краснознаменная: от Комсомольского проспекта до проспекта Победы.

Запрет движения будет действовать на участках:

  • Проспект Героя России Родионова на участке от ул. Татищева до ул. Академика Макеева.
  • Улица Академика Макеева: от проспекта Героя России Родионова до ул. 250-летия Челябинска.
  • Улица Татищева на участке от ул. Петра Сумина до Комсомольского проспекта.
  • Улица Татищева на участке от ул. Петра Столыпина до ул. Петра Сумина.
  • Улица Наркома Малышева на участке от ул. Братьев Кашириных до ул. Университетская Набережная.
  • Ленинградский мост через реку Миасс по проспекту Победы.

«Работы проводятся в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Челябинцев и гостей города просим заранее планировать маршруты движения с учетом ремонта дорог», — добавили в администрации Челябинска.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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