В Челябинске предупредили горожан о перекрытиях улиц

Водителей Челябинска предупредили о новых дорожных ограничениях
В Челябинске 11 июня вводятся ограничения для транспорта и полное перекрытие движения на ряде городских магистралей. Об этом сообщили URA.RU в Комитете дорожного хозяйства мэрии.
Ограничение движение будет действовать на участках:
- Комсомольский проспект: от ул. Ворошилова до ул. Солнечной, от ул. Солнечной до остановки «8-й микрорайон»; от ул. Молодогвардейцев до ул. Ворошилова; от улицы Каслинской до Свердловского проспекта.
- Улица Куйбышева: от ул. Молодогвардейцев до ул. Чайковского.
- Улица Танкистов: от Салютной до Кулибина.
- Улица Черкасская: от проспекта Металлургов до ул. П.Калмыкова
- Улица Каслинская: от ул. Новомеханической до проспекта Победы.
- Улица Профинтерна: от ул. Салтыкова до ул. Федорова.
- Улица Краснознаменная: от Комсомольского проспекта до проспекта Победы.
Запрет движения будет действовать на участках:
- Проспект Героя России Родионова на участке от ул. Татищева до ул. Академика Макеева.
- Улица Академика Макеева: от проспекта Героя России Родионова до ул. 250-летия Челябинска.
- Улица Татищева на участке от ул. Петра Сумина до Комсомольского проспекта.
- Улица Татищева на участке от ул. Петра Столыпина до ул. Петра Сумина.
- Улица Наркома Малышева на участке от ул. Братьев Кашириных до ул. Университетская Набережная.
- Ленинградский мост через реку Миасс по проспекту Победы.
«Работы проводятся в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Челябинцев и гостей города просим заранее планировать маршруты движения с учетом ремонта дорог», — добавили в администрации Челябинска.
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