10 июня 2021

Из-за смерти сестры Шойгу объявили траур

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Глава Республики Тыва объявил траур в связи со смертью Ларисы Шойгу Фото:

На родине главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Республике Тыве объявили траур. Это связано со смертью сестры Шойгу Ларисы, депутата Госдумы. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы республики Владислав Ховалыг.

«Объявлен траур в связи с кончиной депутата Государственной Думы Ларисы Кужугетовны Шойгу», — сообщается на официальном портале Республики Тыва. Депутат скончалась накануне, 10 июня, в возрасте 68 лет.

О смерти Ларисы Шойгу сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Причиной скоропостижной смерти депутата стал инсульт, вызванный коронавирусом, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...