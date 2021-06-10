Из-за смерти сестры Шойгу объявили траур

На родине главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Республике Тыве объявили траур. Это связано со смертью сестры Шойгу Ларисы, депутата Госдумы. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы республики Владислав Ховалыг.
«Объявлен траур в связи с кончиной депутата Государственной Думы Ларисы Кужугетовны Шойгу», — сообщается на официальном портале Республики Тыва. Депутат скончалась накануне, 10 июня, в возрасте 68 лет.
О смерти Ларисы Шойгу сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Причиной скоропостижной смерти депутата стал инсульт, вызванный коронавирусом, пишет RT.
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