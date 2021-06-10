10 июня 2021

Экономист: отключение России от SWIFT разрушит мировую торговлю

© Служба новостей «URA.RU»
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И страны Евросоюза, и РФ не смогут рассчитаться за поставки продукции друг с другом Фото:

Отключение РФ от международной платежной системы SWIFT угрожает всей мировой экономике. В частности, это разрушит систему торговли между странами. Об этом заявил президент Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Александр Дынкин.

«Если это (отключение — прим. ред.) произойдет, то будет разрушена вся система мировой торговли. Европейцы не смогут рассчитываться за поставки, а мы не сможем рассчитываться за свой импорт», — слова президента ИМЭМО приводит РИА «Новости».

Дынкин также пояснил, что такая ситуация в принципе невозможна. Кроме того, власти РФ сдержанно относятся к возможности отключения страны от SWIFT.

Ранее депутаты Европарламента поддержали отключение России от международной межбанковской системы SWIFT. В свою очередь, представитель этой системы в РФ Роман Чернов заявил об отсутствии таких планов, напоминает RT. По его словам, эти действия не выгодны никому и не приведут к положительным последствиям. Кроме того, зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова заявляла, что система будет продолжать работать в штатном режиме, пишет Pravda.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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