10 июня 2021
09 июня 2021

Пермяк сжег машину друга из ревности

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, автомобиль, огонь, горящий автомобиль
Пермяк хотел сжечь машину приятеля из-за девушки Фото:

Житель Краснокамска (Пермский край) поджег машину друга из-за девушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю на своем сайте.

«Злоумышленник облил стеклоочиститель автомобиля растворителем, положил под него лоскут ткани, предварительно смочив его горючей смесью, и поджег зажигалкой», — сообщено на сайте.

Горящую машину заметили посетители бара, напротив которого был припаркован автомобиль. Они потушили авто и задержали поджигателя. 46-летний злоумышленник ранее был неоднократно судим. Он признался сотрудникам правоохранительных органов, что поджег автомобиль своего друга, чтобы разобраться с ним из-за девушки. Преступнику предъявлено обвинение в покушение на умышленное повреждение имущества путем поджога.

Ранее в одном из баров Екатеринбурга произошла массовая драка на почве ревности. Несколько чиновников, которые пришли в заведение со своими женами, приревновали их к компании мужчин, сидевших за другим столиком. Возникла перепалка, которая переросла в драку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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