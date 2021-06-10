Пермяк сжег машину друга из ревности

Пермяк хотел сжечь машину приятеля из-за девушки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Краснокамска (Пермский край) поджег машину друга из-за девушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю на своем сайте.

«Злоумышленник облил стеклоочиститель автомобиля растворителем, положил под него лоскут ткани, предварительно смочив его горючей смесью, и поджег зажигалкой», — сообщено на сайте.

Горящую машину заметили посетители бара, напротив которого был припаркован автомобиль. Они потушили авто и задержали поджигателя. 46-летний злоумышленник ранее был неоднократно судим. Он признался сотрудникам правоохранительных органов, что поджег автомобиль своего друга, чтобы разобраться с ним из-за девушки. Преступнику предъявлено обвинение в покушение на умышленное повреждение имущества путем поджога.

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