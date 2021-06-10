Семь тысяч работников «Сима-Ленд» вышли на акцию Фото: Размик Закарян © URA.RU

Семь тысяч сотрудников «Сима-Ленда» в Екатеринбурге вышли на флешмоб в преддверии Дня России. Видео опубликовала пресс-служба компании.

На кадрах сотрудники компании, одетые в белые футболки, выходят на улицу перед зданием офиса, и строятся под песню Дениса Майданова «Флаг моего государства». Работники компании во время флешмоба были в санитарных масках.

Ранее «Сима-Ленд» организовал массовую акцию, приуроченную к Дню Победы. Тогда работники станцевали вальс в память о погибших во время Великой Отечественной войны. После танцев для работников выступила группа Би-2. Акция прошла 7 мая.