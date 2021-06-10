Глава тюменского управления МЧС получил генеральские погоны

Владимир Путин присвоил Артуру Хачатряну новое звание Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Начальнику Главного управления МЧС России по Тюменской области Артуру Хачатряну присвоено генеральское звание. Об этом URA.RU рассказал собственный источник в ведомстве, сославшись на указ президента России Владимира Путина.

«Указом Президента РФ №355 от 11.06.2021 Хачатряну присвоено звание высшего офицерского состава — генерала-майора внутренней службы», — сообщил инсайдер. Официально подтвердить эту информацию пока не удалось — в ГУ МЧС области взяли время на подготовку ответа. На портале правовой информации указ президента пока не опубликован.

Источник также добавляет, что Хачатрян останется в должности. Ранее сообщалось, что главе ведомства может грозить отставка из-за ошибок, допущенных при тушении крупных лесных пожаров, бушевавших в мае в Тюменской области.