Власти ХМАО объяснились за провал школьников на ОГЭ по математике

В департаменте образования ХМАО считают, что школьники успешно пересдадут экзамен по математике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Четверть югорских девятиклассников провалила основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике, но ситуация не является критической. Об этом URA.RU сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«В целом у нас картина похуже, чем в 2019 году (в 2020 году проведение ОГЭ было отменено из-за пандемии коронавируса — прим. URA.RU). Сейчас порядка 25% школьников не сдали математику, а в 2019 году около 20%. Все дело в контрольно-измерительных материалах к экзамену. Там есть задания по алгебре и геометрии. И даже если ты одно задание по геометрии не выполнишь, то автоматически получаешь неуд. Хотя мы смотрели, та часть, которая связана с задачами по алгебре, у ребят написана неплохо», — объяснил ситуацию Дренин.

Глава департамента образования заявил, что не связывает плохую сдачу экзамена по математике с введением дистанта во время пандемии коронавируса. У югорских девятиклассников впереди два резервных дня в июне и в июле, чтобы пересдать предмет. «Уверен, что во время пересдачи школьники справятся с заданиями и все будет хорошо. Обычно со сдачей русской языка у девятиклассников проблем не бывает», — добавил Дренин.

Ранее URA.RU сообщало, что югорские девятиклассники массово провалили итоговый экзамен по математике. В некоторых случаях оценку «неудовлетворительно» получила половина класса.