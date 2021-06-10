В Тюмени дошкольник упал с четвертого этажа и остался жив

Ребенок выпал с балкона (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шестилетний мальчик выпал с балкона квартиры на четвертом этаже в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области. Ведомство проводит проверку по факту ЧП.

«11 июня в Тюмени с балкона квартиры на четвертом этаже выпал шестилетний мальчик. Это случилось в одном из домов по улице 50 лет ВЛКСМ. Ребенок получил травмы и доставлен в больницу», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области. Силовики назначили проверку и выясняют обстоятельства ЧП.

Агентство направило запрос в департамент здравоохранения региона, чтобы узнать о состоянии мальчика. Ранее URA.RU писало, что в областной столице из окна на шестом этаже упал второклассник. Он сильно пострадал и попал в реанимацию.