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В Тюмени ребенок попал в реанимацию после падения из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало сноса Ховринской больницы в Москве, вид из окна, открытое окно, окно, ховринская больница
Мальчик выпал с шестого этажа, он в тяжелом состоянии (архивное фото) Фото:

В Тюмени ребенок выпал из окна квартиры, сейчас мальчик находится в реанимации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

«Вызов на станцию скорой помощи поступил в 17:55 24 мая. На место бригада прибыла в 18:00. После оказания помощи ребенка доставили в ОКБ №2, у него диагностировали тяжелую сочетанную травму (повреждения, при которых страдают сразу несколько систем организма. К примеру, одновременно наблюдаются переломы костей и повреждения внутренних органов — прим.URA.RU). Пациент в реанимации», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

По информации прокуратуры региона, происшествие случилось на улице Маршала Захарова. Пострадавшему мальчику восемь лет, он выпал из окна квартиры на шестом этаже.

«Прокуратура Тюменской области поручила провести проверку. В ее ходе будут выяснены обстоятельства произошедшего. Также будет дана оценка тому, как родители ребенка исполняют свои обязанности», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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