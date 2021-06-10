Источник раскрыл детали махинаций свердловского чиновника

Никита Мазгалин выставлял на торги участки в Староуткинске, близкие к водоемам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший глава земельного комитета администрации ГО Староуткинск (Свердловская область) Никита Мазгалин, пользуясь служебным положением, выставлял земельные участки на торги, не размещая информацию об этом в официальных источниках, чтобы избежать конкуренции. О мошеннической схеме чиновника рассказал URA.RU источник, близкий к администрации Староуткинска.

«Мазгалин по должностному положению был в курсе того, какие участки будут сдаваться в долгосрочную аренду государством, выбирал из них самые лучшие — с непосредственной близостью у воды (чтобы реализовать их быстрее) и выставлял их на торги. По закону, информация о процедуре торгов должна быть напечатана в местном СМИ и на сайте torgi.gov.ru. Однако для своей схемы Мазгалин размещал информацию лишь в местной газете, чтобы избежать конкуренции. В итоге он становился единственным заинтересованным лицом и заключал с администрацией Староуткинска соглашение об аренде земельных участков», — рассказал собеседник.

По словам инсайдера, когда договор был зарегистрирован в Росреестре, Мазгалин выставлял объекты с информацией о продаже участков на «Авито» и ждал звонков покупателей. При личной встрече он объяснял, что на самом деле не продает землю, а заключает договор переуступки прав на долгосрочную аренду (сроком на 20 лет) у муниципалитета, и сумма в объявлении — оценка этого договора.

По этой схеме чиновник незаконно получил 125 тысяч рублей за один участок в ГО Староуткинск, договор по которому был расторгнут, однако деньги покупателю возвращены не были. Второй участок он реализовать не смог, потому что в дело вмешались представители Следственного комитета из Шали. В данный момент Мазгалин уволен в связи с утратой доверия. Кроме того, по словам источника, представители силовых структур нашли многочисленные нарушения в его работе, и стоит вопрос о возбуждении нового дела.

URA.RU не удалось получить оперативный комментарий у пресс-службы администрации Староуткинска. Специалист, отвечающий за связь со СМИ, отсутствовал на рабочем месте. Сам Мазгалин не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области в разговоре с URA.RU отказались от комментария по данному делу.