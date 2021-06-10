10 июня 2021
09 июня 2021

Врачи в Сургуте зафиксировали вспышку заболеваемости COVID-19

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В Сургуте растет число пациентов с коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

Сургутские медики встревожены ростом заболеваемости коронавирусом среди горожан, который наблюдается на протяжении последних трех дней. Об этом на брифинге рассказал главный врач сургутской поликлиники №1 Максим Слепов, передает корреспондент URA.RU.

«Обычно выявляемость в нашей [городской поликлиники №1] лаборатории была от трех до пяти новых случаев коронавирусной инфекции в сутки. Вчера было выявлено 19, позавчера 15, до этого 13. Мы видим устойчивый рост на протяжении нескольких дней. Основные места заражения являются общественные пространства. Несоблюдение мер в магазинах, ресторанах приводит к подъему заболеваемости», — прокомментировал Слепов.

Главврач сургутской поликлиники отметил, что рост числа заболевших COVID-19 зафиксирован также в масштабах всего округа. Слепов считает единственным способ остановить пандемию — это вакцинация населения. В Сургуте первый компонент прививки от коронавируса получило больше 50 тысяч человек. А для выработки коллективного иммунитета нужно, чтобы вакцинировано было не меньше 180 тысяч человек. «Люди болеют повторно, потому что после перенесенной инфекции иммунитет не стойкий. Есть и те, кто заболел после вакцинации от коронавируса. Но они легче переносят это заболевание, без осложнений», — рассказал Слепов.

Ранее URA.RU сообщало, что окружное правительство разработало защитный протокол для проведения культурно-массовых мероприятий на свежем воздухе. Он содержит ряд требований для того, чтобы учреждения культуры могли их организовывать.

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