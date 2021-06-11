Центробанк поднял ключевую ставку

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Интервью с Алексеем Бирюлиным. Екатеринбург, график
Ключевую ставку подняли на 0,5%, до 5,5% годовых Фото:

Центробанк РФ решил повысить ключевую ставку на 0,5%, до 5,5% годовых. Об этом сообщили по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике.

«Совет директоров Банка России 11 июня 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 б. п., до 5,5% годовых», — говорится на сайте ЦБ. Такое решение было принято в связи с тем, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее.

Ранее аналитики предсказали резкий рост ключевой ставки Центробанка до 5,5%. Утверждается, что повысить спрос на национальные активы и поддержать рубль поможет рост процентной ставки рубля из-за повышения ключевой ставки Центробанка и замедления темпов инфляции, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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