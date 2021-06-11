Центробанк поднял ключевую ставку

Ключевую ставку подняли на 0,5%, до 5,5% годовых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центробанк РФ решил повысить ключевую ставку на 0,5%, до 5,5% годовых. Об этом сообщили по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике.

«Совет директоров Банка России 11 июня 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 б. п., до 5,5% годовых», — говорится на сайте ЦБ. Такое решение было принято в связи с тем, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее.

Ранее аналитики предсказали резкий рост ключевой ставки Центробанка до 5,5%. Утверждается, что повысить спрос на национальные активы и поддержать рубль поможет рост процентной ставки рубля из-за повышения ключевой ставки Центробанка и замедления темпов инфляции, пишет «Национальная служба новостей».