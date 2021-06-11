Подозреваемым в убийстве Каторгиной запросили 63 года колонии

Оглашение приговора назначено на 25 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге 27-летнюю Ксению Каторгину убили при продаже машины

Гособвинение озвучило наказание, которое намерено предъявить подозреваемым в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, совершенное в 2020 году. В зависимости от роли каждого прокуратура требует отправить жителей Челябинска в колонию на 22 года и 19 лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Прокуратура запросила Марату Ахметвалиеву 22 года лишения свободы в колонии строго режима, первые пять из которых он должен провести в тюрьме, а также два года ограничения свободы. Михаилу Федоровичу — 22 года лишения свободы в колонии особого режима, пять лет в тюрьме и два года ограничения свободы. У Екатерины Меньшиковой — 19 лет колонии общего режима и два года ограничения свободы», — рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. Оглашение приговора назначено на 25 июня 2021 года.

Ксения Каторгина исчезла в Екатеринбурге 10 октября 2020 года, когда поехала продавать свою Audi Q5. Ее машина нашлась в Челябинске у перекупщика. Вскоре там же задержали трех подозреваемых — Ахметвалиева, Федоровича и Меньшикову. В декабре 2020 года Свердловский облсуд начал рассматривать их уголовное дело.