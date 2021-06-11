В Минздраве РФ предрекли всплеск коронавируса в период отпусков

Врачи указывают на рост числа больных коронавирусом в период отпусков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Начавшийся период отпусков и поездок людей по России может привести к новому всплеску заражений коронавирусом в стране. Тревожный рост заболеваемости есть уже сейчас. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный внештатный специалист по медицинской профилактике УрФО Министерства здравоохранения РФ, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Есть тревожащая тенденция роста заболеваемости, мы видим не только увеличение числа новых случаев коронавируса, мы видим и увеличивающееся число госпитализаций. Безусловно, причиной является несоблюдение норм профилактики — несоблюдение масочного режима, социальной дистанции и попустительское отношение к вакцинации. Поэтому видим рост, в первую очередь, он происходит в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге. Мы предполагаем, что могут получать распространение и новые более заразные штаммы», — подчеркнул Токарев.

В беседе с URA.RU врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева отметила, что майские праздники показали, как путешествия россиян сказывается на росте заболеваемости. «Была активная „миграция“ населения в майские праздники, прошло две недели, инкубационный период, и „кривая“ заболеваний поползла вверх. Выезжающие отпускники постоянно сдают ПЦР-тесты, анализируем данные и все чаще выявляем новые случаи заражения, бессимптомных среди них очень много. Также в Санкт-Петербурге прошел экономический форум (ПМЭФ — прим. URA.RU), он еще добавит больных», — подчеркнула она.

По данным оперативного федерального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 11 июня в стране выявлено 12 505 новых случаев заражения. Что на 806 человек больше, чем было днем ранее.