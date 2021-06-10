10 июня 2021

В Свердловской области в овсяных хлопьях нашли металл

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ Парус (Метрополис) Курган, мука, соль, рис, греча, крупа, бакалея
В крупе найдена не только металломагнитная примесь, но и сорная примесь Фото:

В ячневой крупе и овсяных хлопьях, которые поступили в Свердловскую область, нашли металл. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Ячменная ячневая крупа и овсяные хлопья не прошли проверку по содержанию сорной примеси, в том числе цветковых пленок, и содержанию металломагнитной примеси», — сказано в официальном сообщении ведомства. Также ячменную, ячневую крупу, овсяные хлопья «Геркулес» и комбикорма проверили по показателям зараженность вредителями, содержание зерновой и сорной примеси. Получить оперативный комментарий корреспонденту URA.RU не удалось, на звонок никто не ответил.

За первую неделю июня текущего года специалисты Свердловского референтного центра Россельхознадзора исследовали семь образцов зерна и круп. Результаты исследований данных проб переданы в Управление Россельхознадзора по Свердловской области. Ранее специалисты ведомства сообщили, что почти пятая часть проверенной в регионе молочной продукции оказалась фальсификатом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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