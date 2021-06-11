Экс-министр экономики назвал риск, связанный с ключевой ставкой

Курс рубля сдерживает рост инфляции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Повышение ключевой ставки Центробанка может привести к замедлению экономического роста в России. Об этом URA.RU заявил экономист, экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.

Банк России РФ повысил ключевую ставку на 0,5%, до 5,5% годовых. Такое решение обосновали быстрым восстановлением экономики и ростом инфляции.

«С одной стороны — это будет удерживать потребительское кредитование, поскольку оно станет дороже. Кредитование наращивало потребительский спрос и тем самым разгоняло инфляцию. С другой стороны, кредиты станут дороже для всего бизнеса. Это потенциально негативно повлияет на экономический рост в среднесрочной перспективе», — отметил Нечаев.

По его словам, инфляцию сдерживает не только ставка ЦБ, но и укрепляющийся рубль. При этом эксперт считает, что расти он будет недолго. «Минфин заинтересован в слабом рубле. Это увеличивает рублевые налоговые поступления при том же объеме валютной выручки от экспорта», — сказал экономист.

Доктор экономических наук, бывший зампред ЦБ РФ Константин Корищенко согласился с доводом Банка России о повышении ключевой ставки из-за быстрого восстановления экономики. «Восстановление мировой экономики создало спрос на различного рода товары, прежде всего сырьевые, и они очень значительно выросли в цене с начала 2020 года. В России мы видим признаки инфляции, связанные с ростом цен на сырье и с заниженным курсом рубля. В начале 2020 года он был 60 с небольшим, а сейчас 70. Такая разница в курсе является одной из главных причин повышенного инфляционного фона, который у нас сложился», — пояснил собеседник агентства.