Помощница депутата ХМАО отстояла правоту в скандале с полицией

Сургутская полиция не смог доказать хулиганство со стороны помощницу депутата Натальи Макогон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Помощница депутата сургутской думы Евгения Барсова — Наталья Макагон добилась снятия обвинений в хулиганстве от полиции в момент ее задержания в супермаркете «Лента». Теперь она собирается обратиться в прокуратуру с жалобой на действия сотрудника правоохранительных органов, который составлял на нее протокол о правонарушении. Об этом URA.RU сообщила сама Макагон.

«В протоколе полицейским Борисовым была указана свидетельница Хусаинова, которую он якобы опросил в 12:45, в момент, когда мы находились в полицейском участке. По его словам, она слышала от меня нецензурную брань. Но записи с видео опровергают, что Борисов кого-то опрашивал в это время. Во время разбора полицейский пояснил, что это была какая-то его знакомая, которую он опросил позже, что свидетельствует о том, что ее показания не могут быть учтены», — прокомментировала Макагон.

Кроме того, она считает, что протокол об административном правонарушении, составленный полицейским был сфальсифицирован и собирается пожаловаться на его действия в прокуратуру. В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили URA.RU сам факт отмены административного правонарушения, от остальных комментариев на тему отказались.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутский полицейский грубо задержал помощницу депутата в супермаркете «Лента» из-за отсутствия медицинской маски. После чего было составлено три протокола о правонарушениях — неповиновение полиции, мелкое хулиганство и нарушение масочного режима.