Врачи рассказали об опасности молока для детей

У маленьких детей, имеющих склонность к высыпаниям на коже, может оказаться непереносимость молока Фото: Анна Майорова © URA.RU

Молоко может являться причиной частных дерматитов и экзем у маленьких детей. Об этом в беседе с URA.RU отметила инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко.

«Для детей в возрасте от одного года до трех лет белок коровьего молока — главный истинный аллерген. Даже кисломолочные продукты (творог, кефир) врачи начинают теперь вводить в рацион детей с осторожностью», — подчеркнула Чаленко.

Врач отметила, что при возникающих у детей высыпаниях на коже, болях в животе нужно обращаться к педиатру, чтобы он подобрал правильный рацион. «Большая ошибка заменять коровье молоко на козье или на соевую смесь, ведь если есть аллергия к белку коровьего молока, то, как правило, перекрестно есть непереносимость и козьего молока, и сои», — подчеркнула она.

В беседе с URA.RU врач аллерголог-онкоиммунолог, автор ряда печатных работ по онкоиммунологии Даниил Щепеляев указал на то, что причиной возможной непереносимости у детей коровьего молока сейчас является ненатуральность продаваемого продукта. «У детей из-за коровьего молока возникает не аллергия, а чаще всего пищевая непереносимость, ведущая к высыпаниям и дерматитам. Связано это с тем, что у нас сейчас очень мало настоящего молока. Оно сделано из сухого и в нем содержится много растительных добавок. А вот это как раз и вызывает неприятности», — подчеркнул он.