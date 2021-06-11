Путин подписал закон о штрафах за публикацию данных силовиков

Права силовиков в России укрепились Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За распространение персональных данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения, в России введено наказание — лишение свободы или штраф. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, указано, что закон запрещает публиковать сведения силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения. «Разглашение сведений <…> наказывается штрафов в размере от 200 000 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом до четырех месяцев», — указано в документе.

В конце 2020 года Путин подписал закон, запрещающий разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих, пишет RT. Другой закон обеспечивает государственную защиту гражданских служащих Росгвардии, Минобороны и органов разведки.