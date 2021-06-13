Курганские власти объяснили расхождения в подсчете COVID-смертей

Расхождения в статистике смертности связаны с методологией формирования баз данных, заявляют в депздраве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Расхождения в информации о количестве смертей от COVID-19 в Курганской области, предоставляемой оперативным штабом и Росстатом, вызваны разными методами формирования баз данных. Об этом региональный департамент здравоохранения сообщил в ответ на запрос URA.RU.

«Расхождение статистических данных о смертности связано с методологией формирования баз данных», — говорится в ответе депздрава. В ведомстве отметили, что статистический учет заболеваемости и смертности от COVID осуществляется в медицинских организациях согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ. Данные ежедневно публикуются оперативным штабом на сайте стопкоронавирус.рф. Росстат публикует данные по смертности на ежемесячной основе.

Таким образом, на сайте стопкоронавирус.рф публикуются оперативные данные по смертности. Росстат берет данные из органов ЗАГС, их источником являются медицинские свидетельства о смерти. Причина смерти в этих документах указывается в соответствии с заключением патологоанатома (судебно-медицинского эксперта). Кроме того, свидетельство о смерти может быть предварительным, если для установления причины смерти необходимы дополнительные исследования. В этом случае в течение 45 дней после установления причины смерти патологоанатом составляет новое свидетельство о смерти, которое вновь регистрируется в Росстате.

Данные оперативного штаба и Росстата по смертности от COVID в Курганской области по итогам апреля разошлись в 2,7 раза, сообщало ранее URA.RU. Росстат сообщал о 116 смертях от COVID за месяц, сайт стопкоронавирус.рф — о 43 смертях.