Росстат и оперштаб разошлись в подсчете курганских COVID-смертей

По данным Росстата, в Курганской области в апреле зарегистрировано 116 смертей от COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В апреле в Курганской области зарегистрировано 116 смертей от COVID-19. Такие данные приводит Росстат. Это в 2,7 раза превышает данные по смертности в регионе, размещенные на сайте стопкоронавирус.рф (официальный интернет-ресурс для информирования по вопросам коронавируса) за аналогичный период.

По данным Росстата, в апреле коронавирус стал основной причиной смерти для 116 жителей Курганской области. В среднем — почти четыре смерти в день. Еще два человека, зараженных COVID-19, умерли от сопутствующих заболеваний. Более свежие данные Росстат пока не публиковал.

Сайт стопкоронавирус.рф по итогам апреля сообщал о 43 смертях от COVID в Курганской области. Максимальная смертность зарегистрирована 6 апреля — тогда сообщалось о четырех смертях. 10 раз в течение апреля сообщалось о трех случая смерти в день, три раза — о двух случаях, три раза — об одном случае. В остальные дни стопкоронавирус.рф сообщал, что новых смертей от COVID нет.

URA.RU запросило информацию о причинах расхождения статистики в региональном департаменте информационной и внутренней политики. На момент публикации ответ не поступал.

В предыдущие месяцы данные Росстата и сайта стопкоронавирус.рф по смертности от COVID в Курганской области также отличались в разы. Так, в марте Росстат сообщал о 178 смертях от COVID в регионе, а оперштаб — о 47 случаях. В январе региональный департамент информационной и внутренней политики объяснял расхождения в данных техническим сбоем, который произошел при внесении информации для размещения на сайте стопкоронавирус.рф. В марте департамент заявлял, что расхождения в статистике Росстата и оперативного штаба вызваны разными методами формирования баз данных.