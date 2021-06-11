Минтруд предложил выдавать маткапитал отцам

Минтруд предложил выплачивать материнский капитал отцам-одиночкам. Соответствующие поправки могут быть внесены в закон о материнском капитале. Проект закона опубликован на сайте федеральном портале нормативных правовых актов.
Согласно проекту изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», будет расширен круг лиц, имеющих право на получение маткапитала. «Материнский капитал смогут получить отцы, в одиночку воспитывающие ребенка», — пишет РИА «Новости».
В Минтруде пояснили, что маткапитал, в частности, смогут получить мужчины, которые одиноко воспитывают второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года в случае гибели матери детей либо лишения ее родительских прав.
Данные поправки были предложены на фоне судебного дела, которое рассматривал Конституционный суд. Материнский капитал в России хотели разрешить выплачивать мужчинам, воспитывающим детей, рожденных суррогатной матерью. Ранее также председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко выступил с предложением ввести отцовский капитал, пишет RT. Однако, по мнению депутата и члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгения Федорова, государство не сможет найти столько денег, пишут VSE42.Ru.
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