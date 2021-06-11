11 июня 2021

Путин признался, что не переживает из-за слов Байдена об убийце. «Привык к атакам»

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ПМЭФ-2021. Владимир Путин. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимира Путина не беспокоят скандальные заявления в его адрес Фото:

Российского президента Владимира Путина не беспокоят резкие высказывания главы США Джо Байдена в его адрес. Об этом сам Путин заявил журналистам.

Ранее Байден согласился с журналисткой, назвавшей Путина «убийцей». Журналист NBC вспомнил эту историю. «За время своего пребывания в должности я привык к атакам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, разного калибра и жестокости, и меня это не удивляет», — сказал Путин в интервью NBC.

В Белом доме позднее заявили, что Байден о произошедшем не жалеет, однако многие американцы направили в посольство РФ в США письма с извинениями за своего президента.

Также российский президент прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона. «Наши отношения упали до низшей точки за последние годы», — цитирует его ТАСС.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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