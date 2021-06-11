Российского президента Владимира Путина не беспокоят резкие высказывания главы США Джо Байдена в его адрес. Об этом сам Путин заявил журналистам.
Ранее Байден согласился с журналисткой, назвавшей Путина «убийцей». Журналист NBC вспомнил эту историю. «За время своего пребывания в должности я привык к атакам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, разного калибра и жестокости, и меня это не удивляет», — сказал Путин в интервью NBC.
В Белом доме позднее заявили, что Байден о произошедшем не жалеет, однако многие американцы направили в посольство РФ в США письма с извинениями за своего президента.
Также российский президент прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона. «Наши отношения упали до низшей точки за последние годы», — цитирует его ТАСС.
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