Экс-советник Путина обвинил Центробанк в сотрудничестве с США

Центробанк лишает большинство производственных предприятий России доступа к кредиту, тем самым подыгрывает руководству США и вынуждает корпорации брать инвестиционные займы у иностранных банков. Об этом заявил экс-советник президента РФ Сергей Глазьев.
«Лучшего подарка Байдену накануне переговоров с Президентом России трудно себе представить. Лишая российскую экономику внутреннего инвестиционного кредита, Банк России подыгрывает руководству США, вынуждая российские корпорации обращаться за инвестиционными займами к иностранным банкам, которые боятся американских санкций», — написал Глазьев в своем telegram-канале. Так он прокомментировал информацию о том, что Центробанк повысил ключевую ставку. По словам Глазьева, усугубляется негативный эффект от введения финансовых санкций США, которые лишили корпорации России доступа к недорогим кредитным ресурсам мирового финансового рынка.
Он отметил, что из-за этого ухудшится развитие экономики России, которая стагнирует седьмой год. «Строго следуя рекомендациям Вашингтонских финансовых организаций, своей политикой высоких процентных ЦБ лишает большинство производственных предприятий доступа к кредиту. А это делает невозможным опережающее развитие экономики, которого добивается президент России», — сказал он. URA.RU отправило запрос в Уральское управление Банка России. На момент публикации ответа не поступило.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк повысит ключевую ставку в июле. Она отметила, что ставку перестанут повышать, когда инфляционные ожидания будут стабильно снижаться.
Подписывайтесь на URA.RU в