Банк России анонсировал новое повышение ключевой ставки

Центробанк планирует снова повысить ключевую ставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Центральный банк России планирует повысить ключевую ставку в июле. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время брифинга.

Регулятор поднял ключевую ставку на 0,5%, до 5,5% годовых 11 июня. «Сроки, темпы масштабы повышения ключевой ставки мы будем определять в зависимости от ситуации. <…> Что касается повышения ставки в июле — да, с большой вероятностью», — сказала Набиуллина.

По словам главы ЦБ, регулятор перестанет повышать ставку, когда инфляционные ожидания начнут стабильно снижаться. Однако они остаются на повышенном уровне уже больше полугода. Снижение инфляции ожидается осенью, добавила Набиуллина. Это будет зависеть от денежно-кредитной политики. Набиуллина подчеркнула, что если снизить ключевую ставку, инфляция продолжит расти, люди потеряют веру в рубль, а долгосрочных кредитов не будет.