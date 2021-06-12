Работники предприятий отметили День России с размахом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники российских компаний поздравили граждан с Днем России. Некоторые пели песни, другие устраивали игры и массовые флешмобы. URA.RU собрало самые яркие акции, прошедшие в честь праздника.

На Ярославском моторном заводе (Автодизель) сняли клип. Инженер испытатель данного предприятия Илья Бондаренко зачитал рэп, посвященный празднику.

Работники ООО «Газпром трансгаз Ухта» (Республика Коми) спели песню, посвященную Дню России, и сняли клип с участием сотрудников. На кадрах они показали не только места, где они работают, но и занимается спортом и отдыхом.

В ООО «Газпром добыча Надым» (ЯНАО) устроили флешмоб. Сотрудники компании выстроились в слово «Россия», а также в матрешку и балалайку.

В честь праздника сотрудники ПАО «Химпром» в Новочебоксарске (Чувашия) вместе выехали на природу. Они записали видео, как проходят командный квест на сплочение, вместе поют гимн и отпускают в небо шары цвета российского флага.

На Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ, Нижний Новгород) прошло хореографическое шоу. Танцевали девушки, одетые в цвета российского триколора. В конце флешмоба участники скандировали: «Россия».

Международный аэропорт Самара (Курумоч) имени Королева устроил парад техники под «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик». Погрузчики, пожарные машины, автобусы проехались по территории аэровокзала с флагами и выстроились в слово «Россия».

ПАО «Транснефть» показали, какие мероприятия прошли в различных филиалах. В каждом из них сотрудники выстраивались в одну букву. Если их собрать, то получится «Россия». В Москве работники раскрыли зонты в форме сердца бело-сине-красного цвета.

Красноярский алюминиевый завод (входит в состав «Русала») устроили настоящий велопробег. Люди проехались по территории предприятия, даже на улице они соблюдали масочный режим.