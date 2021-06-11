Путин присвоил курганскому аэропорту имя академика Илизарова

Приказ о присвоении аэропорту Кургана имени Гавриила Илизарова был подписан накануне 100-летия академика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аэропорту Кургана присвоили имя хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Путин подписал указ о присвоении курганскому аэропорту имени академика Илизарова. Событие случилось накануне 100-летия Гавриила Абрамовича Илизарова», — сообщает официальный telegram-канал правительства Курганской области. Решение было принято по итогам проведенных общественных слушаний и результатам общественного голосования.

Итоговое голосование по выбору имени для курганского аэропорта проводилось на сайте Областной общественной палаты. Помимо Илизарова, курганцы могли проголосовать за следующие имена: ученого-медика Якова Витебского, космонавта Юрия Гагарина, летчиков Сергея Грицевца, Кирилла Евстигнеева, Григория Кравченко, Анатолия Чернявского, завоевателя Сибири Ермака, новатора сельского хозяйства Терентия Мальцева и основателя Кургана Тимофея Невежина. Приоритетным критерием для выдвижения кандидатов была историческая связь с Курганской областью.