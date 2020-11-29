29 ноября 2020
28 ноября 2020
27 ноября 2020

Курганскому аэропорту могут присвоить имя Юрия Гагарина

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, аэропорт курган
Аэропорту Кургана присвоят одно из десяти имен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Имя космонавта Юрия Гагарина включили в опрос, посвященный присвоению имени аэропорту Кургана. Об этом 30 ноября URA.RU сообщила пресс-служба областной Общественной палаты. Сам Гагарин не связан с историей региона.

«Кандидатуру Юрия Гагарина нам предлагали много раз, поэтому его имя попало в данный опрос», — объяснили URA.RU в пресс-службе областной Общественной палаты. Организаторам голосования прислали более 80 кандидатур для опроса.

Члены Общественной палаты, представители правительства региона, профильных департаментов и городского аэропорта выбрали десять имен, которые попали в итоговое голосование. Оно проводится на сайте областной Общественной палаты.

Курганцы смогут отдать свой голос за кандидатуры ученого-медика Якова Витебского, космонавта Юрия Гагарина, летчиков Сергея Грицевца, Кирилла Евстигнеева, Григория Кравченко, Анатолия Чернявского, завоевателя Сибири Ермака, хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова, новатора сельского хозяйства Терентия Мальцева и основателя Кургана Тимофея Невежина. В пресс-службе добавили, что федеральное законодательство запрещает присваивать аэропортам имена ныне живущих людей.

Голосование продлится до 20 декабря. Ранее сообщалось, что приоритетный критерий для выдвижения кандидатов — историческая связь с Курганской областью. В октябре подобное голосование в соцсетях провело областное правительство. В их опросе победил Гавриил Илизаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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