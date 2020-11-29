Курганскому аэропорту могут присвоить имя Юрия Гагарина

Имя космонавта Юрия Гагарина включили в опрос, посвященный присвоению имени аэропорту Кургана. Об этом 30 ноября URA.RU сообщила пресс-служба областной Общественной палаты. Сам Гагарин не связан с историей региона.
«Кандидатуру Юрия Гагарина нам предлагали много раз, поэтому его имя попало в данный опрос», — объяснили URA.RU в пресс-службе областной Общественной палаты. Организаторам голосования прислали более 80 кандидатур для опроса.
Члены Общественной палаты, представители правительства региона, профильных департаментов и городского аэропорта выбрали десять имен, которые попали в итоговое голосование. Оно проводится на сайте областной Общественной палаты.
Курганцы смогут отдать свой голос за кандидатуры ученого-медика Якова Витебского, космонавта Юрия Гагарина, летчиков Сергея Грицевца, Кирилла Евстигнеева, Григория Кравченко, Анатолия Чернявского, завоевателя Сибири Ермака, хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова, новатора сельского хозяйства Терентия Мальцева и основателя Кургана Тимофея Невежина. В пресс-службе добавили, что федеральное законодательство запрещает присваивать аэропортам имена ныне живущих людей.
Голосование продлится до 20 декабря. Ранее сообщалось, что приоритетный критерий для выдвижения кандидатов — историческая связь с Курганской областью. В октябре подобное голосование в соцсетях провело областное правительство. В их опросе победил Гавриил Илизаров.
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