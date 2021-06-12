У Михаила Мишустина напряженные отношения с главой Минобрануки Валерием Фальковым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин может использовать недавние задержания в Минобрануки как аргумент против министра науки и высшего образования Валерия Фалькова во время ротации в Кабинете министров. Такое мнение выразили опрошенные URA.RU политологи.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко отметил, что прямо сейчас задержания чиновников Министерство науки и высшего образования вряд ли скажется на судьбе министра. Он расценивает коррупционные скандалы как несущественные и считает, что будущее Фалькова зависит только от политической воли руководства страны. «У него (Валерия Фалькова, прим URA.RU) не очень простые отношения с Мишустиным. Поэтому в этом контексте задержания могут использоваться как дополнительный аргумент против. Но если это будет использоваться, это станет не причиной, а поводом», — рассказал URA.RU Минченко.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев также допустил, что премьер-министр может заменить Фалькова. «Мишустин подбирает людей под себя. Тех, с кем ему не комфортно, рано или поздно будут заменены на тех, кто удовлетворяет требованиям. В среднесрочной перспективе вполне возможны кадровые изменения», — рассказал политолог. Но, по его мнению, данные задержания в Минобрнауки пока не стоит рассматривать ни как повод, ни как причину для смены министра.

Большая ротация кадров в Кабинете министров произойдет после выборов в Госдуму, предположил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «В отношении каждого министра будет рассматриваться целый ряд вопросов: наличие и отсутствие уголовных дел среди сотрудников, эффективность по ряду вопросов, KPI, общая реакция на работу министерства со стороны президента и премьер-министра», — рассказал политолог.

В Минобрануки на этой неделе произошли сразу два задержания. По обвинению в получении взятки в размере 150 тысяч рублей был арестован начальник отдела проверок деятельности в сфере закупок Минобрнауки РФ Михаил Шерстобитов. Предполагается, что деньги он получил за изменения в акте ревизионной проверки одного из вузов. Заместителя главы департамента управления делами Минобрнауки Романа Коровина задержали по делу о крупном мошенничестве. По данным СМИ, это связано с его деятельностью на прежнем месте работы — в МЧС. Суд арестовал его на два месяца.