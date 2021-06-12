Юрист предупредил туристов из РФ о крупных затратах за границей

Туристы могут потерять деньги, если не будут пользоваться медстраховкой, считает Георгий Мохов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россияне, которые отдыхают за границей, рискуют потерять крупные суммы денег, если не воспользуются медицинской страховкой. Об этом URA.RU рассказал председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии, юрист Георгий Мохов.

«Практически во всех странах стоимость медицинских услуг для тех, кто не имеет местного гражданства, очень высокая. Для граждан существуют социальные пакеты, лечение по местным соцстраховкам из фондов, а для иностранных граждан — полная цена. Нужно учитывать, что стоимость может быть запредельной, цены могут быть совершенно шокирующими», — предупредил Мохов.

Юрист отметил, что существуют страховые программы, которые включают в себя всю медицинскую помощь, госпитализацию, транспортировку и даже расходы за потерянные билеты, если человека поместили в карантин и он не смог улететь. Мохов предупредил, что нужно заранее узнавать, входят ли в страховой пакет случаи, связанные с коронавирусом.

Генеральный директор САО «РЕСО-Гарантия», член президиума «Всеросийского союза страховщиков» Дмитрий Раковщик в разговоре с URA.RU согласился, что медстраховкой лучше не пренебрегать. При этом заражение COVID, по его словам, также покрывается полисом. «Любой здравомыслящий человек, который едет за границу, без этой страховки выезжать не должен, потому, что ему никто помогать не будет. За все придется платить самим или пытаться обращаться в консульские учреждения. Помогут ли там или нет — неизвестно», — объяснил член союза. Он подчеркнул, что страховка обойдется туристу меньше одного доллара в день.