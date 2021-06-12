В екатеринбургском микрорайоне Заречный горит частный сектор

В ночь на 13 июня в екатеринбургском микрорайоне Заречный загорелись частные дома. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Хозяин одного из домой говорит, что начался пожар с улицы. Предположительно, пух подожгли, это соседи говорят», — рассказал он. По его словам, затем огонь перекинулся на частный дом по адресу Кондратьева, 15 и соседний с ним. Также горят покрышки и деревья.

Погорельцы пытались потушить огонь своими силами, но не смогли. Один из пострадавших рассказал, что успел забрать только пачку сигарет, все остальное сгорело, даже документы. По предварительной информации, жертв нет.

«Горит два частных дома, на месте работают четыре единицы техники 12 человек личного состава, принимаются все меры для ликвидации. Площадь пока неизвестна», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

URA.RU

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