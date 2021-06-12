12 июня 2021

СМИ: Россию заподозрили в хищении пособий американцев. Украдены сотни миллиардов долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта. Екатеринбург, наличка, курс валют, деньги, обмен валюты, доллары, валюта, доллар, наличные деньги
В США сообщили, что страна потеряла 400 млрд долларов Фото:

В США потеряли 400 миллиардов долларов из-за поддельных заявлений на пособия по безработице. СМИ сообщают, что большую часть денег похитили преступники из России, Китая и Нигерии.

«Америка потеряла 400 миллиардов долларов из-за мошеннических заявлений и что столько же поскольку 50% заявок на пособие по безработице могли быть украдены», — пишет Insider со ссылкой на руководителя компании ID.me Блэйка Холла. Издание сообщает, что для получения пособий мошенники воровали персональные данные. Поле этого они снимали деньги через посредников в банкомате, а потом отправляли за рубеж.

Руководитель компании LexisNexis Risk Solutions Хэйвуд Талков отметил, что из США вывели не меньше 70% украденных денег. Он считает, что преступные группы работают при поддержке правительства.

Ранее в МИД РФ рассказали, когда Москва перестанет считать США противником. Замглавы ведомства Сергей Рябков сообщил, что Россия исключит США из списка недружественных стран, когда они перестанут вести враждебную политику против РФ и вмешиваться во внутренние дела страны, передает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...