В США потеряли 400 миллиардов долларов из-за поддельных заявлений на пособия по безработице. СМИ сообщают, что большую часть денег похитили преступники из России, Китая и Нигерии.
«Америка потеряла 400 миллиардов долларов из-за мошеннических заявлений и что столько же поскольку 50% заявок на пособие по безработице могли быть украдены», — пишет Insider со ссылкой на руководителя компании ID.me Блэйка Холла. Издание сообщает, что для получения пособий мошенники воровали персональные данные. Поле этого они снимали деньги через посредников в банкомате, а потом отправляли за рубеж.
Руководитель компании LexisNexis Risk Solutions Хэйвуд Талков отметил, что из США вывели не меньше 70% украденных денег. Он считает, что преступные группы работают при поддержке правительства.
Ранее в МИД РФ рассказали, когда Москва перестанет считать США противником. Замглавы ведомства Сергей Рябков сообщил, что Россия исключит США из списка недружественных стран, когда они перестанут вести враждебную политику против РФ и вмешиваться во внутренние дела страны, передает агентство Nation News.
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