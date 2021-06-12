12 июня 2021

В соцсетях высмеяли сборную России после проигрыша Бельгии. «Первые по рукоблудству»

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Чемпионат России по футболу 2016/17, 29 тур. ФК Урал - ФК Локомотив М. Екатеринбург, мяч, футбол
В соцсетях отреагировали на проигрыш на Евро-2020 Фото:

Россия проиграла Бельгии свой первый матч на Чемпионате Европы-2020 по футболу. Бельгия победила со счетом 3:0. В соцсетях раскритиковали российских футболистов.

Первый мяч в ворота России забил Ромелу Лукаку на десятой минуте первого тайма. Второй забил Тома Менье, третий гол забил тоже Лукаку на 88 минуте. Игра российских футболистов разочаровала болельщиков.

В соцсетях нашли вероятную причину проигрыша россиян
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Болельщиков разочаровала и игра сборной России…
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…и счет матча
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Подписчики посмеялись над капитаном…
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…и усами тренера, которые больше не приносят удачу
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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