В соцсетях отреагировали на проигрыш на Евро-2020
Россия проиграла Бельгии свой первый матч на Чемпионате Европы-2020 по футболу. Бельгия победила со счетом 3:0. В соцсетях раскритиковали российских футболистов.
Первый мяч в ворота России забил Ромелу Лукаку на десятой минуте первого тайма. Второй забил Тома Менье, третий гол забил тоже Лукаку на 88 минуте. Игра российских футболистов разочаровала болельщиков.
В соцсетях нашли вероятную причину проигрыша россиян
Болельщиков разочаровала и игра сборной России…
…и счет матча
Подписчики посмеялись над капитаном…
…и усами тренера, которые больше не приносят удачу
Подписывайтесь на URA.RU в