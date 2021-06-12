12 июня 2021

Прилепин обвинил «Единую Россию» в безразличии к Донбассу. «Три года там служил, их не видел»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объединительный съезд
Захар Прилепин сказал, что не боится конкуренции с партией власти Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин заявил, что за три года службы в Донбассе не видел там партию «Единая Россия», а теперь она подключилась к обсуждению вопроса об участии региона в выборах в Госдуму 2021 года. Прилепин сообщил, что ЕР «приватизировала» тему, которую начала его партия.

«Я три года жил и служил на Донбассе, и все это время никакой „Единой России“ там не видел. А теперь она есть», — цитирует Прилепина «Политнавигатор». По его словам, ЕР подключилась к теме, которую он начал. «Месяца три назад мы провели очень серьезную конференцию на тему того, как голосовать народу Донбасса, который уже получил паспорта [РФ], как ускорить паспортизацию. И тут же подключилась партия „Единая Россия“, которая зафиксировала тему на себя», — сказал он.

Прилепин отметил, что это та тема, на которой можно получить политические очки и, что ЕР «приватизировали эту историю». Он сообщил, что не боится конкуренции с ЕР, потому что у них более далеко идущие цели. «У них Донбасс, ну и хорошо, а мы сейчас будем призывать к смене политической власти в Киеве. А „Единая Россия“ будет бояться это говорить. Поэтому мы будем на три шага радикальнее и честнее в своих высказываниях», — сказал он.

Ранее Прилепин заявил, что Украине стоит отказаться от части территорий, которые похожи на раковые опухоли. Он предложил отказаться от Донбасса, Харькова, Полтавы, Херсона и Чернигова.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...