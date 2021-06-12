12 июня 2021

В России резко выросла заболеваемость коронавирусом

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За сутки зафиксировали 14,7 тысяч новых случаев Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России резко выросло количество новых случаев коронавируса. За последние сутки обнаружили 14 723 зараженных коронавирусом, умерли 357 человек, а вылечились 9 166. Об этом сообщается в федеральной сводке по коронавирусу в РФ.

Больше всего заболевших в Москве — 7704 новых случаев. Всего в столице 1,2 млн зараженных. Умерли 20,9 тысяч человек, а выздоровели 1,09 млн человек. Второй стала Московская область с 953 новыми случаями, сообщает «Общественное телевидение России». На третьем месте Санкт-Петербург, где 862 новых случая, пишут «Невские новости».

В Свердловской области за сутки прибавилось 136 случаев. В Пермском крае за сутки обнаружили 102 случая. В Челябинской области заболели 87 человек. В ХМАО 75 человек заболели. В Тюменской области выявили 59. В Курганской области заразился 31 человек. В ЯНАО 26 новых случаев.

Всего количество заболевших в России достигло 5,2 млн человек, умерли 126,4 тысячи. Выздоровели 4,8 млн человек.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников спрогнозировал, что в регионы вернут ограничения по коронавирусу. По его словам, главы регионов пойдут на такие меры в случае ухудшения эпидобстановки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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