Мясников предрек регионам возвращение COVID-ограничений. «Будет все та же фигня»

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Александр Мясников. Москва
Главы регионов России по примеру Собянина могут ввести коронавирусные ограничения, заявил врач Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

После решения мэра Москвы Сергея Собинина ввести ограничение по коронавирусу в столице главы регионов могут пойти на подобные решения при ухудшении эпидобстановки в субъектах. Об этом URA.RU сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Коронавирус будет идти волнами. То есть три месяца всплеск, три месяца все стабильно. По этой модели все должно было прийти в мае, но пришло позже. У любого губернатора или мэра два выбора: там, где ситуация с заболеваниями стабильная, отсчитать три месяца и ждать нового всплеска. Он просто по долгу службы обязан вводить ковидные меры. Если ситуация с вирусом такая же, как в столице, ограничения будут вводить в ближайшее время», — заявил URA.RU Мясников.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. Также в столице временно приостанавливается деятельность фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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