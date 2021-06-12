Главы регионов России по примеру Собянина могут ввести коронавирусные ограничения, заявил врач Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

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После решения мэра Москвы Сергея Собинина ввести ограничение по коронавирусу в столице главы регионов могут пойти на подобные решения при ухудшении эпидобстановки в субъектах. Об этом URA.RU сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Коронавирус будет идти волнами. То есть три месяца всплеск, три месяца все стабильно. По этой модели все должно было прийти в мае, но пришло позже. У любого губернатора или мэра два выбора: там, где ситуация с заболеваниями стабильная, отсчитать три месяца и ждать нового всплеска. Он просто по долгу службы обязан вводить ковидные меры. Если ситуация с вирусом такая же, как в столице, ограничения будут вводить в ближайшее время», — заявил URA.RU Мясников.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. Также в столице временно приостанавливается деятельность фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах.